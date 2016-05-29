Принципы ландшафтного проектирования

Ландшафтный дизайн как явление появилось еще в царское время и в те далекие времена главными ландшафтными архитекторами были садовник и зодчий в тандеме. Сегодня ландшафтный дизайн — эта целая наука, которую мы постигаем в университетах и оттачиваем знания за годы практики.

Сегодня мы поговорим о принципах, которые мы применяем при формировании структуры сада, когда осуществляем ландшафтное проектирование.

Вот несколько основных принципов:

Все солнечные места отводим под газон и под посадку светолюбивых красивоцветущих растений. Газон состоит из злаковых культур, которые по своей природе растут исключительно на открытых местностях, полях, поймах рек. Поэтому словосочетание — Теневой газон, для профессионалов нашей ландшафтной компании звучит как очередная уловка продавцов газонных трав. Газон может расти в небольшой полутени, но никак не в тени.

Отсюда следует, что если мы хотим, чтобы на участке была красивая изумрудно-зеленая лужайка — отводим под нее хорошо освещенные участки.

Что касается красивоцветущих кустарников, а их большинство светолюбиво, то для них тоже нужно отвести хорошо освещенное место. В тени и полутени ни один кустарник не даст такого обильного цветения как на солнечном месте. Для посиделок — самые уютные места.

Есть определенные правила, по которым можно определить самые комфортные участки сада для создания на них мест для отдыха, посиделок и барбекю.Это должно быть непродуваемое, полутенистое, комфортное для пребывания место, недалеко от кухни или другого места приготовления пищи (мангал, барбекю, летняя кухня).Хорошо в таких местах располагать водоемы с каскадами, место для разведения огня, запроектировать ароматный розарий или расположить клумбу с пряно-ароматными травами.Звуки журчащей воды в каскаде водоема будет приятно ласкать слух, вид огня и тепло от него — будет согревать душу, а аромат роз или пряных трав непременно помогут Вам расслабиться на своем участке после напряженного рабочего дня в городе. Теневые места заполняем теневыми многолетниками, каменистыми садами, декоративной корой, отсыпками и другими инертными материалами.

В тени способно хорошо себя чувствовать очень небольшое количество растений, и конечно, чувствовать себя они там будут гораздо хуже, чем те же самые растения на более освещенных участках. Поэтому теневые места хорошо обыгрывать рокариями, вересковыми садиками, цветниками из теневых многолетников, декоративными отсыпками, сухими ручьями. Дорожно-тропиночная сеть там, где она действительно нужна.

На территории возле коттеджа всегда есть определенные точки тяготения, к которым так или иначе нужно как-то передвигаться. Поэтому, перед тем как проектировать на участке дорожно-тропиночную сеть, необходимо определить эти точки тяготения и проектировать дорожки в соответствии с ними.

Такая дорожно-тропиночная сеть создаст не только основу композиции всего участка, но и будет удобна для передвижения хозяев дома и их гостей. Соблюдаем нормы и правила размещения растений от объектов строительства.

Ни одно дерево или кустарник не будут в радость хозяевам, если его ветки при малейшем дуновении ветра будут бить в окно или мешать прогуливаться по дорожкам.

Поэтому разработаны определенные нормативы расположения растений от строительных сооружений, которые обязательно необходимо учитывать при ландшафтном проектировании.

Если этими правилами пренебречь, то очень скоро растения на участке станут приносить одни неприятности, нарушать целостность коммуникаций, разрастаться в тех местах, где это будет неудобно для человека.

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства Расстояния, м от здания, сооружения, объекта до оси Ствола дерева Кустарника Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 От наружных стен домов, имеющих окна 10,0 1,5 Край проезжей части улиц, от края тротуара, обочины дороги или бровки канавы 2,0 0,7 Подошва откоса, террасы 1,0 0,5 Канализация 1,5 1,0 Теплосеть (колодец подземных сетей) 2,0 2,0 Кабель связи 2,0 2,0 Газопровод 2,0 1,5 Водопровод, дренаж 2,0 1,0 Силовой кабель 3,5 2,0 Водопроводная магистраль 5,0 5,0

Есть еще очень много нюансов и деталей, которые необходимо учитывать при ландшафтном проектировании.

Сегодня мы рассмотрели лишь некоторые из них. Поэтому скажу в довершение лишь то, что главное в ландшафтном проектировании — это образование и опыт проектировщика. Профессионал ландшафтного дизайна составит великолепный ландшафтный проект, который при реализации будет удобен для хозяев участка и их гостей.